Кристина Риччи вернулась в семейку Аддамс в новом сериале Тима Бёртона

Кристина Риччи появится в сериале Тима Бёртона для Netflix «Уэнздей». Кого именно она сыграет, держат в тайне, но это точно не будет взрослая версия её персонажа из «Семейки Аддамс». Риччи заменила на площадке Тору Бёрч («Красота по-американски», «Ходячие мертвецы»), которая покинула проект прямо во время съёмок. У неё была роль Тамары Новак, но у Кристины Риччи в сериале будет новый персонаж.

По сюжету главная героиня Уэнздей (Дженна Ортега) — студентка академии Nevermore, разгадывающая разные тайны с помощью своих экстрасенсорных способностей. Однажды она столкнётся с загадкой 25-летней давности, в которой замешана её семья.

Ещё в «Уэнздей» заняты Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Джейми Макшейн, Эмма Майерс, Джой Сандай, Гвендолин Кристи, Рики Линдхоум, Перси Хайнс Уайт и другие. Съёмки сериала закончатся в конце месяца, точная дата релиза проекта пока неизвестна.