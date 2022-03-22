Звезда «Эмили в Париже» сыграет роковую роль в пятом сезоне «Короны»

Королева сериала «Эмили в Париже» Филиппин Леруа-Больё присоединилась к касту пятого сезона «Короны», который охватит лихие 90-е монаршей семьи с вереницей разрушенных браков и пожаром в Виндзорском замке, который не могли потушить целых 15 часов. О своей героине Леруа-Больё отзывается скромно.

У меня совсем небольшая роль, но было весело. Я счастлива быть частью этого проекта, в котором каждая серия как отдельный, потрясающе прописанный фильм.

Роль и правда небольшая, но судьбоносная. Филиппин Леруа-Больё сыграет Моник Ритц, вдову Чарльза Ритца, которая в 1979 году продала парижский Ritz Мохаммеду Аль-Файеду — именно в этом отеле провела свои последние часы жизни принцесса Диана.

Что до будущих проектов Леруа-Больё, не считая продолжения «Эмили в Париже», у актрисы на горизонте работа в двух других сериалах — «Мираж» (Mirage) и «Связь» (Liaison).