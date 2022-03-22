 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Никакого вам «Человека-Паука»! Sony Pictures приостановила всю деятельность в России Вот так встреча! «Академия Амбрелла» против «Академии Спэрроу» в первом тизере третьего сезона Он возвращается! Первые кадры из сериала «Оби-Ван Кеноби» Мэгги и Ниган продолжат выживать в Нью-Йорке — анонсирован свежий спин-офф «Ходячих мертвецов» Создатели Until Dawn и The Dark Pictures Anthology анонсировали новый хоррор The Quarry
СЕРИАЛЫ
118
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Звезда «Эмили в Париже» сыграет роковую роль в пятом сезоне «Короны»

Источник: Netflix

Королева сериала «Эмили в Париже» Филиппин Леруа-Больё присоединилась к касту пятого сезона «Короны», который охватит лихие 90-е монаршей семьи с вереницей разрушенных браков и пожаром в Виндзорском замке, который не могли потушить целых 15 часов. О своей героине Леруа-Больё отзывается скромно.

У меня совсем небольшая роль, но было весело. Я счастлива быть частью этого проекта, в котором каждая серия как отдельный, потрясающе прописанный фильм.

Роль и правда небольшая, но судьбоносная. Филиппин Леруа-Больё сыграет Моник Ритц, вдову Чарльза Ритца, которая в 1979 году продала парижский Ritz Мохаммеду Аль-Файеду — именно в этом отеле провела свои последние часы жизни принцесса Диана.

Что до будущих проектов Леруа-Больё, не считая продолжения «Эмили в Париже», у актрисы на горизонте работа в двух других сериалах — «Мираж» (Mirage) и «Связь» (Liaison).

Теги
КастингКоронаNetflix
Комментарии

Ещё на эту тему

11Ребут «Сорвиголовы» запустят в работу в этом году 9Кровавые постеры сериала «Обитель зла» 17Вылитая Мильва! Сафия Ингар получила роль в третьем сезоне «Ведьмака»

Тоже интересно

Далее на КГ

0
Небула в опасности! Карен Гиллан в образе передаёт привет со съёмок «Стражей галактики 3» (фото)
 0
«Форсаж 10» завербовал звезду «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
 1
Джаред Лето зазывает в кинотеатры на «Морбиуса» (видео)
 1
Кевин Файги раскрыл истинную причину ухода Скотта Дерриксона с режиссуры «Доктора Стрэнджа 2»
 2
Хью Грант — новый Доктор Кто?
 0
Сильный режиссёрский дебют: звезда «Игры престолов» снимет остросюжетный триллер про двух женщин
 3
А вам слабо? Том Холланд выполняет акробатические трюки для «Человека-паука: Нет пути домой» (видео)
 2
Продюсер экшена «Никто» Ильи Найшуллера подтвердил съёмки сиквела
 9
Где египятне? Режиссёр Marvel раскритиковал кастинг «Чёрного Адама»
 5
Дени Вильнёв расширит роль Зендеи в сиквеле «Дюны»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 436: Горец и предубеждение
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 507: «Проект „Адам“», «Я краснею», «Сирано»
 
2Ноль кадров в секунду – 413: Не про игры
 
4ЕВА – 468: Мило отсталая
 
0Телеовощи – 435: Суперфлешбэк с акцентом
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru