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Кровавые постеры сериала «Обитель зла»

Культовую вселенную «Обитель зла» продолжают донимать разнообразными адаптациями. На очереди игровой сериал по знаменитой хоррор-вселенной от стримингового сервиса Netflix, выпустившего первые тизерные постеры «Обители зла». А ещё объявлена дата премьеры — 14 июля.

События сериала разворачиваются в 2036 году. Спустя 14 лет после того, как смертоносный вирус привёл к глобальной катастрофе, Джейд Вескер борется за выживание в мире, кишащем кровожадными монстрами. А ещё Джейд донимают призраки прошлого — её жизнь в Раккун-Сити, связь отца Альберта Вескера со зловещей корпорацией Umbrella и случившееся с её сестрой Билли.

Постеры сериала «Обитель зла» Постеры сериала «Обитель зла» Постеры сериала «Обитель зла»

В восьмисерийном экшен-хорроре снимаются Лэнс Реддик, Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф и Паола Нуньес. Шоураннером сериала выступает Эдрю Дэбб («Сверхъестественное»), которому со сценареим помогает Мэри Ли Саттон.

Теги
ПостерыГалереяОбитель злаNetflix
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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