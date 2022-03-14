Вылитая Мильва! Сафия Ингар получила роль в третьем сезоне «Ведьмака»

Создатели сериала «Ведьмак» строго последовательны в своих феерических кастинговых решениях. Портал Redanian Intelligence сообщает, что актёрский состав третьего сезона, съёмки которого планируют начать в ближайшие недели, пополнила Сафия Ингар.

Кого она сыграет, доподлинно неизвестно, однако предполагается, что именно ей отойдёт партия лучницы Мильвы, потомственной охотницы и спутницы Геральта (Генри Кавилл) в его дальнейших странствиях. Остаётся ждать официального подтверждения или опровержения этой информации.

Наверняка кем-нибудь горячо ожидаемое продолжение во всех отношения тёмного фэнтези по версии шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич планируют начать снимать в марте. О дате выхода третьего сезона на Netflix пока ничего не сообщают.