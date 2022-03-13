Неделя сериалов на КГ — главные новости 7–13 марта

Знакомьтесь с главными героями сериала «Сокровище нации». Да, Николасу Кейджу тут и впрямь не место.
Эпичное возвращение! Мастер-джедай Юэн Макгрегор в первом тизере «Оби-Вана Кеноби». Тут одной музыки для «мурашек» достаточно.
Солдатик Дженсена Эклса и Билли Бутчер со сверхсилами в тизере третьего сезона «Пацанов». А ещё кровища, секс и прочие прелести рейтинга D.
Мощь! Дарт Вейдер на свежем кадре из сериала «Оби-Ван Кеноби». Хейден Кристенсен в роли могущественного лорда ситхов.
Вот это мускулы! Подробный взгляд на Женщину-Халка в исполнении Татьяны Маслани. Брюсу Бэннеру на зависть.
Мэгги и Ниган продолжат выживать в Нью-Йорке — анонсирован свежий спин-офф «Ходячих мертвецов». Зомби-мыло будет длиться вечно.
Кэтлин Кеннеди забраковала первый сценарий «Оби-Вана Кеноби» за излишнюю мрачность. Ведь «Звёздные войны» — это история о надежде.
Розарио Доусон борется за жизнь в трейлере постапокалиптики «Демилитаризованная зона». У сериала наконец-то появилась дата выхода.
Детектив Босх возвращается в трейлере спин-оффа «Босх: Наследие». Уже и премьерная дата есть.
Ситхи-мандалорцы? В сеть слили первые кадры со съёмок третьего сезона «Мандалорца». Знакомый дизайн — непривычный цвет.
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