Ситхи-мандалорцы? В сеть слили первые кадры со съёмок третьего сезона «Мандалорца»

Стараниями анонимных доброхотов в сети появились первые закадровые снимки со съёмочной площадки третьего сезона «Мандалорца». Из трёх изображений наибольший интерес представляет фото со шлемами. По дизайну они напоминают мандалорские шлемы, но цвет уж больно необычный. В сети их первым делом сравнили с нетипичными алыми доспехами штурмовиков ситхов из «Скайуокера. Восхода» и тут же задались вопросом, а не готовят ли нас к знакомству с какими-нибудь ситхами-мандалорцами?

В общем, то ли своеобразная пасхалка, то ли ещё что — это мы узнаем точно, когда третий сезон выйдет на Disney+, что случится ещё нескоро. Продолжение космического вестерна Джона Фавро и Дэйва Филони стартует в лучшем случае в конце года.