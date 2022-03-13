У «Ричера» самый большой! Опубликован рейтинг самых популярных сериалов на стримнге

Пользователи стриминговых сервисов сказали своё слово, и это тот редкий случай, когда нам даже нечего возразить. На неделе с 7 по 13 февраля, за которую опубликованы свежие рейтинги Nielsen, победу праздновал «Ричер» — боевой новичок от *Amazon** стал не только самым, просматриваемым проектом недели среди всех потоковых сервисов, но и самым популярным сериалом за всю историю платформы.

Далеко позади среди прочих осталась «Книга Бобы Фетта» — пенсионер Disney+ в этой очной сватке не выстоял.

Главные роли в новом хите Amazon, уже получившим продление на второй сезон, исполнили Алан Ричсон, Малкольм Гудвин, Уилла Фицджералд , Кристин Кройк, Харви Гильен, Мартин Роуч, Мария Стэн, а также Кристофер Уэбстер, Брюс Макгилл, Джонатан Кёнсген, Карри Грэм, Марк Бендавид и другие