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Дуэйн Джонсон превращается из мальчика в мужчину в трейлере второго сезона «Молодого „Скалы“»

Новые вызовы, новые препятствия и новые жизненные уроки. Телеканал NBC опубликовал трейлер второго сезона «Молодого „Скалы“» — многосерийной семейной комедии Дуэйна Джонсона, которая возвращается на малые экраны с новыми эпизодами буквально на днях, 15 марта.

Семейная комедия, вдохновлённая событиями из личной биографии рестлера, актёра и продюсера, представляет собой юмористическое жизнеописание его детства и юности. Дуэйн Джонсон выступает в качестве рассказчика, а также продюсирует сериал.

В сериале снимаются Брэдли Констант, Ули Латукефу, Стейси Лейлуа, Джозеф Ли Андерсон, Ана Туисила, Розарио Доусон и Рэндалл Парк. В команду продюсеров также входит Нахнатчка Кхан («Трудности ассимиляции»). Производство курируют Universal Television, Seven Bucks Productions и Fierce Baby Productions.

Теги
ВидеоМолодой „Скала“ТрейлерДуэйн Джонсон
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Источник фотографий: Depositphotos

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