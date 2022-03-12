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«Майянцы» Курта Саттера возвращаются в тизере четвёртого сезона

Прошлое не отпускает. Кабельный канал FX опубликовал тизер четвёртого сезона «Майянцев» с Джеем Ди Пардо в главной роли. Заодно и выяснилась дата возвращения сериала Курта Саттера — свежие эпизоды байкерской криминальной драмы начнут выходить 19 апреля.

Спин-офф «Сынов анархии» рассказывает о мотоклубе «Майянцы», орудующем на границе Мексики и Калифорнии. Отсидевший за решёткой Эзекиэль «Эз» Рейес (Ди Пардо) давно похоронил свои мечты о светлом будущем и примеривается к статусу человека вне закона. Спустя время правда о гибели матери сближает Эза со старшим братом Энджелом, а их отец пытается смириться с тем, как складывается их жизнь.

После ухода Саттера главным сценаристом и шоураннером проекта числится Элджин Джеймс. В сериале также снимаются Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби, Рауль Трухильо, Антонио Харамильо и Карла Баратта.

Теги
ВидеоМайянцыТрейлер
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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