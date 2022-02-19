Сериал «Игрек: Последний мужчина» закрыли из-за резкого падения рейтингов

Со всех сторон прогрессивный и созвучный всевозможным трендам сериал «Игрек: Последний мужчина» закрыли на первом же сезоне, и на полях зимнего пресс-тура TCA глава FX Network и FX Productions Джон Ландграф раскрыл истинную причину его закрытия — резко скатившиеся рейтинги. Ну кто бы мог подумать!

Рейтинговая траектория сериала от первого до последнего эпизода — один из ключевых моментов, который мы отслеживаем. Лично мне очень нравился «Игрек: Последний мужчина», но снижение зрительских просмотров оказалось очень, очень, очень резким. В итоге это и вынудило нас закрыть сериал. Джон Ландграф, начистоту

Долго и сложно добиравшийся до экранов проект по одноимённому комиксу Брайана К. Вона, повествующий о постапоклиптическом мире жёсткого матриархата, где пытается выжить единственный оставшийся мужчина на Земле, вверили шоураннеру Элизе Кларк, планировавшией изменить отношение зрителей к гендеру, патриархату и превосходству белых гетеросексуалов. Аудиторию её попытка, как видно, не впечатлила.