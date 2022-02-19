Авторы «Викингов: Вальхаллы» рассказывают, что ждёт зрителей в сериале

Шоураннер Джеб Стюарт и участники главного актёрского состава рассказывают о новой эре в истории северных завоевателей и о новом поколении воинов, отправившихся покорять далёкие земли. Первый сезон историко-приключенческого эпика «Викинги: Вальхалла» выходит на стриминговом сервисе Netflix 25 февраля.

Продолжение «Викингов» расскажет о начале XI века и о славных странствиях к английским берегам молодых северных воинов — легендарного исследователя Лейфа Эрикссона (Сэм Корлетт), его своенравной сестры Фрейдис Эриксдоттир (Фрида Густавссон) и честолюбивого скандинавского правителя Харальда Сигурдссона (Лео Сатер).

В основном актёрском составе также значатся Брэдли Фригард, Йоханнес Йоханнессон, Лаура Берлин, Дэвид Оукс, Каролин Хендерсон, Поллианна Макинтош и Асбьёрн Крог Ниссен.

И персонажные постеры с главными героями: