Квентин Тарантино собирается режиссировать новый сезон «Правосудия»

В январе поклонники сериала «Правосудие» получили радостную весть — многосерийная криминальная драма по романам Элмора Леонарда возвращается с новым сезоном. Анонсирован мини-сериал Justified: City Premival — продолжение истории о маршале Рейлане Гивенсе в исполнении Тимоти Олифанта. И портал Deadline сообщает, что условный седьмой сезон грозит стать ещё привлекательнее — переговоры о режиссуре первого и второго эпизодов ведёт Квентин Тарантино.

Правда, пока ни кабельный канал FX, ни представители режиссёра не комментируют эту информацию.

Основой для сценария послужит роман Леонарда City Primeval: High Noon in Detroit. Ходячий анахронизм Рейлан Гивенс живёт и работает в Майями, но случайная встреча приводит его в Детройт, где ему предстоит столкнуться с опасным преступником-социопатом Клементом Мэнселлом, который однажды успешно избежал встречи с правосудием и намерен повторить этот трюк. Оставаться на свободе ему помогает матёрый адвокат Кэролайн Уайлдер. Гивенс постарается свести старания этой парочки на нет.

Шоураннерами выступают Дэйв Андрон и Майкл Диннер, который к тому же отвечает за режиссуру. Оба вместе с создателем проекта Грэмом Йостом, Сарой Тимберман и Карлом Беверли также числятся исполнительными продюсерами. Производство курируют Sony Pictures Television и FX Productions.