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Дональд Гловер открывает для себя такую странную Европу в трейлере третьего сезона «Атланты»

«Первый раз извиняешься перед белым?» Кабельный канал FX выкатил полноценный трейлер продолжения «Атланты» от многостаночника Дональда Гловера. Долгожданный третий сезон музыкальный драмеди, взявшей продолжительный перерыв, стартует 24 марта.

В третьем сезоне главные герои в исполнении Гловера, Брайана Тайри Генри, Лакита Стэнфилда и Зази Битц отправляются в свой первый тур по Европе, где им предстоит обживаться в незнакомой, порой враждебной и откровенно странной обстановке и привыкать к своему новому статусу успешных исполнителей. Путешествие пройдёт не без приключений.

Теги
ВидеоАтлантаТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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