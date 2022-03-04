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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

«Остатки некогда многообещающей карьеры» — вышел трейлер шпионского триллера «Медленные кони» с Гэри Олдманом

«Вводить вас в курс дела всё равно, что пытаться объяснить собаке Норвегию», — негодует Гэри Олдман в трейлере нового сериала Apple TV+ «Медленные кони».

По сюжету он глава подразделения аутсайдеров британской разведки MI6 — такое есть, видимо, чтобы наказывать за служебные ошибки или профессиональную несостоятельность. В отличие от остальных некомпетентных сотрудников, персонаж Олдмана — мастер своего дела, но оказался там из-за несговорчивого характера. Но, конечно же, потом случается «вот это поворот», и у него появляется шанс всё исправить и восстановить репутацию.

В сериале снялись Крис Райлли, Розалинд Элизар, Оливия Кук, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс, Фредди Фокс, Джек Лауден, Сэм Хэзелдайн, Дастин Демри-Бёрнс и другие.

Первые фото проекта можно посмотреть здесь, а премьера сериала «Медленные кони» — 1 апреля.

Теги
ВидеоМедленные кониТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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