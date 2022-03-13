Звезда «Чёрной Пантеры» появится в «Секретном вторжении»

Благодаря словоохотливости Сэмюэла Л. Джексона многосерийный проект Marvel «Секретное вторжение» получил любопытный информационный апдейт — актёрский состав фантастического экшена пополнился ещё одним участником. Компанию основным персонажам составит белая звезда «Чёрной Пантеры» Мартин Фриман, который вернётся к своей марвеловской роли агента Эверетта Росса.

Об участии Фримана в проекте Джексон проговорился в известном подкасте Джоша Хоровица Happy Sad Confused, когда перечислял задействованных в проекте актёров.

Съёмки сериала о тайном внедрении скруллов в супергеройские организации Земли стартовали зимой в Великобритании. В основном касте помимо Джексона значатся Эмилия Кларк, Кингсли Бен-Вдир, Коби Смолдерс, Оливия Колман, Кристофер Макдональд, Кармен Эджого, Киллиан Скотт и Тони Маккарти.

Сценаристом и исполнительным продюсером проекта для цифровой платформы Disney+ числится Кайл Брэдстрит («Мистер Робот»). За режиссуру отвечают Томас Безуча и Али Селим («Кондор», «Призрачная башня»).