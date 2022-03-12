 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Теперь и хорроры: Sony зацензурила Martha Is Dead Тор воюет с монстром, а Женщина-Тор — с Убийцей богов Горром на свежем промо «Тора 4» Роберт Дауни-младший раскрыл альтернативные последние слова Железного человека во «Мстителях: Финале» Ана де Армас, её любовник и Бен Аффлек в отрывке эротического триллера «Глубокие воды» Мастер Чиф вне санкций! Боевик Halo выйдет в России на «Амедиатеке»
СЕРИАЛЫ
89
 
Первоисточник: www.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:

Кэтлин Кеннеди забраковала первый сценарий «Оби-Вана Кеноби» за излишнюю мрачность

Источник: Lucasfilm

Путь «Оби-Вана Кеноби» на экраны был долог и тернист. До того тернист, что первый сценарий глава Lucaffilm Кэтлин Кеннеди отклонила, а его автора Хусейна Амини сменил автор нынешнего сценария Джоби Харольд («Меч короля Артура»). Поначалу ходили слухи, будто текст не приглянулся, потому что сюжет сильно смахивал на историю соседа по вселенной «Мандалорца», но свежий материал EW проливает свет на истинную причину.

Глава студии посчитала первоначальный сценарий слишком мрачным.

Мы собираемся рассказать обнадёживающую, воодушевляющую историю. И это сложно, когда рассказываешь о персонаже, который находится в том состоянии, в котором мы застаём Оби-Вана Кеноби после событий «Мести ситхов». Это очень мрачные времена. И ты не можешь взмахнуть волшебной палочкой, нанять любого сценариста и получить историю, которая отражает именно то, что ты хочешь чувствовать.

 
Кэтлин Кеннеди, не фанат мрачняка

В общем, Амини поддался этой мрачной атмосфере и не справился с задачей, а вот Харольду это, по-видимому, удалось. Воодушевляться начнём в конце весны — премьера сериала состоится 25 мая.

Теги
Оби-Ван КенобиLucasfilmКэтлин Кеннеди
Комментарии

Ещё на эту тему

20Эпичное возвращение! Мастер-джедай Юэн Макгрегор в первом тизере «Оби-Вана Кеноби» 12Мощь! Дарт Вейдер на свежем кадре из сериала «Оби-Ван Кеноби» 13Он возвращается! Первые кадры из сериала «Оби-Ван Кеноби»

Тоже интересно

Далее на КГ

0
«Дэдпул 3» обзавёлся режиссёром — Райан Рейнольдс жить не может без Шона Леви
 1
Детектив Босх возвращается в трейлере спин-оффа «Босх: Наследие»
 0
«Я уже не знаю, кто я» — Дженсена Эклса затроллила съёмочная группа «Уокера»
 2
Не ждали? «Джентльмены» Гая Ричи возвращаются
 0
Композитор «Бэтмена» срежиссирует марвеловский фильм про музыкального оборотня
 5
Да вы издеваетесь! Ещё один актёр попал в фильм Кристофера Нолана про создание атомной бомбы
 3
«Аватар 2», подвинься! Режиссёр «Шазама 2» пожалел «напуганного» Джеймса Кэмерона
 0
Общий тираж манги «У Коми проблемы с общением» превысил 7 млн копий
 0
Стивен Стрэндж колдует на свежем промо-арте сиквела «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
 0
КГ играет: The Dungeon Of Naheulbeuk, часть 3
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 506: Кина не будет
 
2Ноль кадров в секунду – 412: Со вкусом котика
 
4ЕВА – 467: Сисечный дезинтегратор
 
5Телеовощи – 434: Кончить может только один
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 505: «Звёздный разум» и «Последний богатырь 3»
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru