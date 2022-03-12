Кэтлин Кеннеди забраковала первый сценарий «Оби-Вана Кеноби» за излишнюю мрачность

Путь «Оби-Вана Кеноби» на экраны был долог и тернист. До того тернист, что первый сценарий глава Lucaffilm Кэтлин Кеннеди отклонила, а его автора Хусейна Амини сменил автор нынешнего сценария Джоби Харольд («Меч короля Артура»). Поначалу ходили слухи, будто текст не приглянулся, потому что сюжет сильно смахивал на историю соседа по вселенной «Мандалорца», но свежий материал EW проливает свет на истинную причину.

Глава студии посчитала первоначальный сценарий слишком мрачным.

Мы собираемся рассказать обнадёживающую, воодушевляющую историю. И это сложно, когда рассказываешь о персонаже, который находится в том состоянии, в котором мы застаём Оби-Вана Кеноби после событий «Мести ситхов». Это очень мрачные времена. И ты не можешь взмахнуть волшебной палочкой, нанять любого сценариста и получить историю, которая отражает именно то, что ты хочешь чувствовать. Кэтлин Кеннеди, не фанат мрачняка

В общем, Амини поддался этой мрачной атмосфере и не справился с задачей, а вот Харольду это, по-видимому, удалось. Воодушевляться начнём в конце весны — премьера сериала состоится 25 мая.