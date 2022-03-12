Не ждали? «Джентльмены» Гая Ричи возвращаются

Прекрасная новость для всех ценителей таланта Гая Ричи (коих тут большинство) — всеми любимые «Джентльмены» возвращаются! Правда, лишь на малые экраны. Золотую жилу почуял потоковый сервис Netflix: фильм собрал в мировом прокате чуть менее $ 120 млн при бюджете в $ 22млн — надо полагать, желающих посмотреть сериал наберётся не меньше.

Ричи сам напишет сценарий пилота, срежиссирует два первых эпизода, а также выступит исполнительным продюсером проекта. Дело за малым — вернуть актёров: в фильме 2020 года снялись Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэм, Хью Грант, Колин Фаррелл, Генри Голдинг, Мишель Докери, Джереми Стронг, Эдди Марсан и другие. Однако, пока об этом ничего не известно.

Главный герой — американец Микки Пирсон (Макконахи), сколотивший в Великобритании целую империю на марихуане. Заявив о продаже бизнеса, он оказывается в эпицентре не самых приятых событий, и чтобы выйти победителем, ему приходится проявить чудеса дипломатии.

Пока никаких дат, так что просто ждём!