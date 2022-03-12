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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

«Я уже не знаю, кто я» — Дженсена Эклса затроллила съёмочная группа «Уокера»

Источник: The CW

Дженсен Эклс режиссирует один из новых эпизодов сериала «Уокер» с Джаредом Падалеки, и съёмочная группа сериала не могла проигнорировать как их «сверхъестественное» прошлое, так и остальные проекты Эклса.

Актёр запостил в своём инстаграме серию фотографий, на которых его каждый день поджидало новое режиссёрское кресло, надпись на котором отсылала к той или иной работе актёра: «Дин Винчестер» («Сверхъестественное»), «Солдатик» (персонаж Эклса в сериале «Пацаны»), «сын Алана и Донны» (это не роль, так на самом деле зовут родителей актёра), «Красный колпак» (персонаж, которого Дженсен Эклс озвучивал в мультфильме «Бэтмен: Под колпаком») и, наконец, его собственное имя — в финальный съёмочный день. Но, кажется, это только всё усложнило, последнее фото Эклс подписал: «Я уже не знаю, кто я».

Недавно в касте «Уокера» произошли небольшие перемены: Эшли Рейс заменила Линдси Морган, сыграв новую напарницу техасского рейнджера Кэсси. Уокера всё ещё играет Падалеки, а у Эклса есть добро на съёмки пилота «Винчестеров», где актёр выступает продюсером и рассказчиком.

Последний проект стал для актёров переломным. Джаред Падалеки узнал о «Винчестерах» из «Твиттера». Дженсен Эклс ничего ему не сказал, и актёр расстроился, что его не привлекли к работе (позже Эклс объяснял, что просто боялся сглазить). Ключевое слово, конечно, «был», ведь сейчас актёры вместе работают над созданием «Уокера».

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Уокер
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Источник фотографий: Depositphotos

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