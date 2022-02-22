Эшли Рейс стреляет в Джареда Падалеки и бросает его в багажник в промо новой серии «Уокера»

Эшли Рейс («Как я встретила вашего папу», «Американские боги») стала частью большой семьи сериала «Уокер» с Джаредом Падалеки. Актриса сыграет новую напарницу техасского рейнджера Кэсси, заменив Линдси Морган («Как я встретил вашу маму»), которая покинула проект The CW по личным причинам. Первый эпизод с Эшли Рейс выйдет 3 марта.

«Уокер» — непрямой ремейк сериала «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» о техасском рейнджере Корделле Уокере, которого сыграл Чак Норрис. К слову, он благословил Падалеки на ребут сериала, и это отлично, иначе, как справедливо заметил теперь уже Уокер 2.0, не хотелось бы связываться с Чаком Норрисом.

В первом сезоне проект поднимал вопросы морали, семьи и поисков взаимопонимания, а продолжение рассказывает о попытках прийти в себя после трудностей, с которыми персонажи столкнулись в первом сезоне, и противостоянии демонам прошлого.

А ещё во втором сезоне в качестве режиссёра может появиться Дженсен Эклс.