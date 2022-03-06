Больше жёсткого стёба и чёрного юмора! Продюсеры «Пацанов» не остановятся на двух спин-оффах

Исполнительные продюсеры и сценаристы сериала «Пацаны» Сет Роген и Эван Голдберг всерьёз настроены расширять вселенную сериала. Они, в общем, уже это сделали с мультфильмом «Осатанелые». Продюсеры рассказали, что первый эпизод вдохновлён проектами «Кто подставил кролика Роджера», «Младенец на прогулке, или Ползком от гангстеров» и другими вещами, от которых они фанатели раньше. Надеются, Amazon продлит мультфильм на второй сезон, но одного сайд-проекта мало. Голдберг считает, история о продажных супергероях в трико способна на большее.

Мы всё время обсуждаем идеи спин-оффов и работаем над множеством разных вариантов. Что-то получается, что-то нет. Думаю, нам нужно больше заниматься франчайзингом. Мы можем расти. Эван Голдберг

Ещё один спин-офф «Пацанов» сейчас находится на ранней стадии разработки. Название держится в секрете, но известно, что он расскажет о колледже для супергероев по аналогии со школой в «Людях Икс».

Третий сезон сериала «Пацаны» выйдет 3 июня.