Орлуша и прочие CG-эффекты в ролике о создании «Миротворца» Джеймса Ганна

В общем-то, все уже в курсе, что основной статьёй бюджетных расходов на CG в многосерийной экшен-комедии Джеймса Ганна «Миротворец» стал невероятно сообразительный орёл Орлуша, который целиком и полностью виртуален, потому что с настоящим орлом у съёмочной команды не задалось.

Ну а свежий ролик о создании первого сезона, опубликованный официальным твиттер-аккаунтом «Миротворца», познакомит всех интересующихся с тем, над чем ещё пришлось поколдовать специалистам по визуальным эффектам.