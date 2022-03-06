 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Рита Ора сыграет в приквеле «Красавицы и Чудовища» про Гастона и Лефу Бей как крыса: трейлер и геймплей Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, посвящённые мастеру Сплинтеру Лики Средиземья на первых кадрах из эпика «Властелин колец. Кольца власти» «Флэш», «Аквамен 2», «Чёрный Адам» и «Бэтмен» в трейлере главных фильмов DC 2022 года Неделя кино на КГ — главные новости 21–27 февраля
СЕРИАЛЫ
207
 
Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Орлуша и прочие CG-эффекты в ролике о создании «Миротворца» Джеймса Ганна

В общем-то, все уже в курсе, что основной статьёй бюджетных расходов на CG в многосерийной экшен-комедии Джеймса Ганна «Миротворец» стал невероятно сообразительный орёл Орлуша, который целиком и полностью виртуален, потому что с настоящим орлом у съёмочной команды не задалось.

Ну а свежий ролик о создании первого сезона, опубликованный официальным твиттер-аккаунтом «Миротворца», познакомит всех интересующихся с тем, над чем ещё пришлось поколдовать специалистам по визуальным эффектам.

Теги
ВидеоМиротворецHBO Max
Комментарии

Ещё на эту тему

13Стивен Амелл ответил Джону Сине на оскорбление Стрелы в «Миротворце» 17Беспощадный Джон Сина убивает наповал коллег по съёмочной площадке «Миротворца» 23Официально! «Миротворец» Джеймса Ганна получил второй сезон

Тоже интересно

Далее на КГ

1
Мастер Чиф вне санкций! Боевик Halo выйдет в России на «Амедиатеке»
 5
Энтони Маки преобразит Капитана Америку — так считает Себастиан Стэн
 2
Впечатления: Total War: Warhammer 3
 2
Звезда «Пацанов» притворяется проводницей на промо экшен-триллера «Быстрее пули» Дэвида Литча
 0
«Назад в кино» — «Она обошлась с ним нечестно» (She Done Him Wrong, 1933)
 10
«Бэтмен» вышел в американский прокат, где заметно проигрывает «Человеку-пауку: Нет пути домой» по сборам
 4
Ана де Армас изменяет Бену Аффлеку в свежих тизерах эротического триллера «Глубокие воды»
 1
Весёлая стрельба по зомби в трейлере The House of the Dead: Remake
 15
Хоумлендер по жизни: звезда «Пацанов» арестован за насилие во время съёмок у Гая Ричи
 9
Фейки! Афиши всех пяти фильмов серии «Звериный обрыв» — выдуманного Netflix франчайза
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 505: «Звёздный разум» и «Последний богатырь 3»
 
2Ноль кадров в секунду – 411: Операция по пенетрации
 
14Телеовощи – 433: План Морены Баккарин
 
2ЕВА
 
 
0ЕВА – спецвыпуск 26: Итоги 2021 года
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru