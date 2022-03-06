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Мастер Чиф вне санкций! Боевик Halo выйдет в России на «Амедиатеке»

Источник: Paramount+

В свете последних событий не было бы ничего удивительного в том, что весь западный контент пропадёт не только из наших кинотеатров, но и с онлайн-площадок. Оказалось, это не так. Сериал по культовой игре Halo с Пабло Шрайбером отзывать никто не собирается — его премьера в русском дубляже состоится, как и планировалось, 25 марта на отечественных цифровых площадках «Амедиатека» и «Кинопоиск» (по подписке Плюс Мульти).

Футуристический экшен для видеосервиса Paramount+ расскажет о жестокой войне с союзом инопланетных рас, где человечество сдаёт позиции, а последней надеждой на выживание становится проект SPARTAN-II, эффективное оружие против пришельцев.

Помимо Шрайбера в сериале снимаются Наташа Макэлхон, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзач, Кейт Кеннеди, Чарли Мёрфи, Олив Грэй и Дэнни Сапани. Шоураннерами числятся Стивен Кэйн («Последний корабль») и сценарист Кайл Киллен. Производством заведуют Amblin TV и Microsoft/343 Industries.

Теги
Halo
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Источник фотографий: Depositphotos

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