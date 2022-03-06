Телеовощи. Выпуск 434: Кончить может только один

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Благодарности и донаты
|04:53 —
|Обсуждение новостей
|19:08 —
|Отвечаем на вопросы
|26:51 —
|«The Тёлки» — 1x01
|32:32 —
|«Викинги: Вальхалла» (Vikings: Valhalla) — 1x01
|39:45 —
|«Наш флаг означает Смерть» (Our Flag Means Death) — 1x01
|50:01 —
|«Удивительная миссис Мейзел» — 4x02—04
|01:00:16 —
|«Разделение» — 1x02—03
|01:05:55 —
|«Джек Ричер» — 1x04
|01:08:57 —
|«Воспитанные волками» — 2x05—06
|01:18:33 —
|«Южный Парк» — 25x04
|01:25:05 —
|«Робоцып» — 11x14
|01:29:35 —
|«Горец» — обсуждение фильма
|02:03:19 —
|«Горец» — 1x01
|02:27:25 —
|«Страйк» — 1x03 (финал сезона)
|02:39:22 —
|«Бедные люди» — 1x13
|02:46:05 —
|«Прослушка» — 3x12 (финал сезона)
|02:58:10 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 2x14
|03:12:17 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 4x05
|03:21:41 —
|«Футурама» — 4x12
|03:25:21 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 5x01
|03:32:30 —
|Благодарим наших спонсоров
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