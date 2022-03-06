Неделя сериалов на КГ — главные новости 28 февраля — 6 марта

Марк Руффало прощается с ролью Брюса Беннера и передаёт знамя Женщине-Халку. По крайней мере, в будущем сериале.

Кража со взломом: сериалы Netflix обнесли на полмиллиона евро. Достойный вызов для героя Омара Си.

Орлуша и прочие CG-эффекты в ролике о создании «Миротворца» Джеймса Ганна. Где и как применялась визуальная магия.

Знакомимся с героями второго сезона «Бриджертонов» поближе (постеры). Во всех смыслах горячая премьера.

Битва за человечество и человечность — вышел новый тизер боевика Halo. Сериал стартует уже в конце марта.

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