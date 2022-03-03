Бендер возвращается! Джон Ди Маджио присоединился к основному касту в новом сезоне «Футурамы»

Ну вот, не прошло и месяца как вопрос уладили — объявленное в феврале возвращение «Футурамы» грозило обойтись без отвечающего за озвучку Бендера Джона Ди Маджио, но всё обошлось. Основной каст согласился вернуться сразу, а с Ди Маджио переговоры поначалу зашли в тупик — не смогли договориться о цене. Поклонников сериала это взволновало, и на их расспросы актёр у себя в соцсетях ответил: для него вопрос достойной оплаты своих трудов это вопрос самоуважения. В итоге компромисс всё-таки отыскали, и воссоединение можно считать полным.

Создатели мультсериала о приключениях команды «Межпланетного экспресса» Мэтт Гроунинг и Дэвид С. Коэн тоже возвращаются к работе. Основной актёрский состав озвучивания — Билли Уэст, Кэти Сагал, Тресс Макнилл, Морис Ламарш, Лорен Том, Фил Ламарр и Дэвид Херман — на месте.

Уже известно, что продолжение культовой анимационной комедии будет выходить на стриминговом сервисе Hulu. Одобрено производство 20 новых эпизодов, которые скорее всего разделят на два 10-серийных сезона. Премьеру возвращения обещают в следующем году.