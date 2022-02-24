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Финал ближе, чем вы думаете: тизер «Озарка» объявил дату выхода последних эпизодов

«Мои детские травмы не похожи на ваши». Стриминговый сервис Netflix выкатил тизер заключительных серий криминальной драмы «Озарк». Вторая семисерийная половина четвёртого сезона выходит на малые экраны 29 апреля.

Остросюжетная драма готовится поставить точку в истории семейства Бёрдов, вынужденно перебравшихся из шумного и с некоторых пор смертельно опасного мегаполиса в курортный городок штата Миссури, но большие неприятности находят их и там.

В сериале снимаются Джейсон Бейтман, Лора Линни, Джулия Гарнер, Джанет Мактир, София Хьюблиц, Скайлар Гертнер, Чарли Тахэн, Лиза Эмери и Джессика Фрэнсис Дьюкс. Шоураннером и сценаристом выступает Крис Манди, который вместе с Бейтманом числится в команде исполнительных продюсеров проекта.

И свежий постер:

Постеры сериала «Озарк»
Теги
ВидеоОзаркNetflix
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Источник фотографий: Depositphotos

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