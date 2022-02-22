Космодрама «Другая жизнь» с Кэти Сакхофф закрыта на втором сезоне

Чудом продлённая на второй сезон космическая драма «Другая жизнь» с Кэти Сакхофф уже точно обойдётся без третьего — так решил стриминговый сервис Netflix. Печальные вести подписчикам своего твиттера сообщила исполнительница главной роли, поблагодарив всех, кто смотрел и поддерживал сериал, а также всех, кто его создавал.

Второй сезон вышел в прошлом октябре, и с тех пор никаких новостей о судьбе проекта не было.

В фантастической драме астронавт Нико Брекинридж (Сакхофф) возглавляет команду космического судна, отправившегося на планету загадочного артефакта, который прибыл на Землю. Во время миссии экипажу предстоит столкнуться со смертельной опасностью, из-за которой под угрозой оказывается не только исследовательская группа, но и всё человечество.

В сериале от создателя и шоураннера Аарона Мартина также снимались Джастин Чэтвин, Сэмюэл Андерсон, Элизабет Фэйт Ладлоу и Сельма Блэр.