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Киллиан Мёрфи, Аня Тейлор-Джой и остальные на свежих кадрах финального сезона «Острых козырьков»

Пока заключительные эпизоды многосерийной криминальной драмы Стивена Найта готовятся потрясти зрителей происходящим, в сети опубликовали солидную подборку свежих кадров из «Острых козырьков». Для повышения и без того высокого градуса ожидания.

На снимках — главные действующие лица истории Томас Шелби (Киллиан Мёрфи), Освальд Мосли (Сэм Клафлин), Ада Шелби (Софи Рандл), Майкл Грей (Финн Коул) и Джина Грей (Аня Тейлор-Джой).

Кадры из сериала «Острые козырьки» Кадры из сериала «Острые козырьки» Кадры из сериала «Острые козырьки» Кадры из сериала «Острые козырьки»

Шестой сезон гангстерской драмы, который по атмосфере обещает быть самым мрачным из всех в сериале, стартует на телеканале BBC One 27 февраля. Все уже в курсе, что основной сюжет на этом не закончится — Найт и компания готовят как минимум один полнометражный сиквел, которым планируют заняться в следующем году.

Кадры из сериала «Острые козырьки» Кадры из сериала «Острые козырьки» Кадры из сериала «Острые козырьки» Кадры из сериала «Острые козырьки»
Теги
КадрыГалереяОстрые козырьки
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Источник фотографий: Depositphotos

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