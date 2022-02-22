Киллиан Мёрфи, Аня Тейлор-Джой и остальные на свежих кадрах финального сезона «Острых козырьков»

Пока заключительные эпизоды многосерийной криминальной драмы Стивена Найта готовятся потрясти зрителей происходящим, в сети опубликовали солидную подборку свежих кадров из «Острых козырьков». Для повышения и без того высокого градуса ожидания.

На снимках — главные действующие лица истории Томас Шелби (Киллиан Мёрфи), Освальд Мосли (Сэм Клафлин), Ада Шелби (Софи Рандл), Майкл Грей (Финн Коул) и Джина Грей (Аня Тейлор-Джой).

Шестой сезон гангстерской драмы, который по атмосфере обещает быть самым мрачным из всех в сериале, стартует на телеканале BBC One 27 февраля. Все уже в курсе, что основной сюжет на этом не закончится — Найт и компания готовят как минимум один полнометражный сиквел, которым планируют заняться в следующем году.