«Очень хотел увидеть их поцелуй» — шоураннер «Ганнибала» размышляет над альтернативной концовкой

Финал третьего сезона «Ганнибала» сам по себе произведение искусства. Проект достойно завершила сцена падения Уилла Грэма и Ганнибала Лектера с обрыва под меланхолично-величественный трек Love Crime, написанный специально для этого момента. Трудно представить финал эпичнее, но правда в том, что он был возможен.

Мадс Миккельсен предлагал шоураннеру Брайану Фуллеру в конце снять поцелуй Ганнибала и Грэма — на всякий случай. Ну а что, будто в сериале не было тысячи и одного способа намекнуть на чувства персонажей. Идея не прижилась. За три сезона фандом видел пару-тройку нетривиальных вещей вроде закапывания жертв заживо, извлечения голосовых связок во имя искусства, тотемного столба из тел жертв, но поцелуй, решил Фуллер, это уже, знаете ли, слишком.

Мы сняли несколько дублей без поцелуя. Только один раз губы актёров были приоткрыты, и это продолжалось… какое-то время. Когда я смотрел отснятый материал, казалось, тот момент длился целую вечность. Проблема для меня была в том, чтобы не делать их историю любви ожидаемой, искусственной или вынужденной. Мне хотелось сделать её органичной. Я не знал, выйдет ли она на физический уровень. На мой взгляд, в том, как в той сцене они наклонялись друг к другу и поддерживали долгий зрительный контакт, есть что-то более искреннее и романтичное, чем в поцелуе. Если бы у меня была возможность решить этот вопрос заново, я бы мог предложить сцену поцелуя, чтобы посмотреть, как она будет выглядеть. Актёры ничего не боялись. Единственные опасения были связаны с тем, чтобы сохранить подлинность, это было моей главной целью. В общем, да, я бы очень хотел увидеть их поцелуй. Оставил бы для личного архива. (Смеётся) В тот момент я пытался сохранить аутентичность, в финальной сцене соблюдён баланс. Но если бы мог вернуться в монтажную, то, может, попробовал бы сделать сцену по-другому. Брайан Фуллер

Когда в 2015 году объявили о закрытии сериала после третьего сезона, Брайан Фуллер горой за него стоял, предлагал проект Amazon Prime и Netflix, но они не заинтересовались. Исполнители главных ролей Мадс Миккельсен и Хью Дэнси всегда поддерживали идею продолжения.