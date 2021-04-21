Мадс Миккельсен и Хью Дэнси планировали поцелуй главных героев в «Ганнибале»

Не отказывающий себе в удовольствии играть злодеев Мадс Миккельсен до сих пор дорог многим зрителям благодаря роли знаменитого людоеда-интеллектуала в «Ганнибале». И актёр всегда не прочь поговорить о сериале, чьи поклонники вместе с шоураннером до сих пор надеются на возвращение проекта на экраны. Вот и в свежем интервью Vulture речь зашла о психологическом триллере, и актёр раскрыл подробности, которые заставят взвыть авторов многочисленных фанфиков. Ведь они могли поучить экранный поцелуй Ганнибала и Уилла!

Как ни странно, противником идеи погействовать на камеру выступил создатель сериала Брайан Фуллер. Миккельсен признался, что всегда рассматривал взаимоотношения героев как роман, но совсем необязательно переходящий в физическую плоскость. Тем не менее они с Дэнси всерьёз планировали облобызаться после сцены с убийством маньяка Фрэнсиса Долархайда.

Мы с Хью решили, почему бы и нет? У нас есть парочка дублей. Давайте попробуем. Может получиться круто. Но до поцелуя не дошло. Брайану идея нравилась, но он возразил: «Перебор, парни. Слишком очевидно». И он был абсолютно прав. Думаю, эта идея просто застряла у нас в головах, к тому же фанаты этого хотели. Отношения Ганнибала и Уилла стали объектом гомоэротического фанарта. И это понятно, ведь во многом главные герои связаны будто близнецы. Но мы никогда не хотели доводить дело до физической близости, потому что эта связь значила нечто куда большее.

В общем, даже если бы сериал каким-то чудом получил четвёртый сезон, поклонникам экранной гомоэротики вряд ли стоило бы рассчитывать на страстное воссоединение Уилла Грэма и Ганнибала Лектера.