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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Гроза мира и кошмар предместья на постере комедийного мультсериала «МОДОК»

Стриминговый сервис Hulu опубликовал официальный постер единственного оставшегося у него сериала по вселенной Marvel — суперзлодейской комедии Пэттона Освальта «МОДОК», премьера которой состоится 21 мая.

Освальт («Агенты Щ.И.Т.», «Хэппи!») озвучивает МОДОКА, а также на пару с Джорданом Блумом выступает создателем мультсериала.

Постеры сериала «МОДОК»

Эгоцентричный и в буквальном смысле головастый суперзлодей МОДОК (Мобильный Организм Для Организации Катастроф) переживает не лучшие дни — главному герою приходится разрываться между своей почти обанкротившейся злодейской организацией и слишком требовательными домочадцами. В итоге МОДОК не преуспевает нигде, что крайне его расстраивает. Само собой, остальному миру от его скверного настроения тоже не очень-то радостно.

Теги
ПостерыГалереяМОДОКMarvel
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