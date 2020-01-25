Hulu покончил с анимационным комиксом Кевина Смита «Говард Утка»

Прошлой зимой потоковый сервис Hulu совместно с Marvel TV задумали сразу несколько мультсериалов по марвеловской вселенной. Четыре сурергеройских экшена — «Говард Утка», «МОДОК», «Хит-Манки» и «Тигра и Искра» — должны были в итоге соединиться в кроссовере «Обидчики» (The Offenders).

С тех пор много воды утекло и много проектов Marvel TV закрылось, да и сама студия недавно перестала существовать — Marvel Studios решила реорганизовать систему контроля над телевизионным контентом и упразднила контору, которую возглавлял Джеф Лоэб. При этом многосерийные проекты продолжат выходить не только на недавно запущенном Disney+, но и на других каналах, просто теперь за них будут отвечать другие люди из Marvel TV Studios, непосредственно подотчётные Кевину Файги.

Самыми свежими жертвами вышеописанной реорганизации стали два из указанных сериалов. Под нож официально пошли «Говард Утка» и «Тигра и Искра». Остальные проекты пока что остаются на плаву, разве что за исключением планировавшихся «Обидчиков». Либо же в кроссовере будут участвовать исключительно МОДОК и Хит-Манки.

За первый анимационный комикс отвечал Кевин Смит («Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар») и Дэйв Уиллис. Вторым занимались Эрика Ривинойя («Тролли») и Челси Хэндлер.