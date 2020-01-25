 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Netflix готовит анимационный фильм по вселенной «Ведьмака» Приквел «Игры престолов» о Таргариенах получил приблизительную дату выхода «Безумный Макс» и «Паразиты»: пользователи Metacritic назвали лучшие фильмы 2019 года и десятилетия The CW продлил «Бэтвумен», «Флэша», «Зачарованных» и ещё 10 своих сериалов Кристиан Бэйл может сыграть в кинокомиксе Marvel «Тор: Любовь и гром»
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: hnentertainment.co Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Hulu покончил с анимационным комиксом Кевина Смита «Говард Утка»

Прошлой зимой потоковый сервис Hulu совместно с Marvel TV задумали сразу несколько мультсериалов по марвеловской вселенной. Четыре сурергеройских экшена — «Говард Утка», «МОДОК», «Хит-Манки» и «Тигра и Искра» — должны были в итоге соединиться в кроссовере «Обидчики» (The Offenders).

С тех пор много воды утекло и много проектов Marvel TV закрылось, да и сама студия недавно перестала существовать — Marvel Studios решила реорганизовать систему контроля над телевизионным контентом и упразднила контору, которую возглавлял Джеф Лоэб. При этом многосерийные проекты продолжат выходить не только на недавно запущенном Disney+, но и на других каналах, просто теперь за них будут отвечать другие люди из Marvel TV Studios, непосредственно подотчётные Кевину Файги.

Самыми свежими жертвами вышеописанной реорганизации стали два из указанных сериалов. Под нож официально пошли «Говард Утка» и «Тигра и Искра». Остальные проекты пока что остаются на плаву, разве что за исключением планировавшихся «Обидчиков». Либо же в кроссовере будут участвовать исключительно МОДОК и Хит-Манки.

За первый анимационный комикс отвечал Кевин Смит («Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар») и Дэйв Уиллис. Вторым занимались Эрика Ривинойя («Тролли») и Челси Хэндлер.

+ Обсудить
Темы
 
Говард Утка Тигра и Искра
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Говард Утка и компания не менее странных героев Marvel станут мультсериалами Hulu
 
Hulu покончил с анимационным комиксом Кевина Смита «Говард Утка»

Тоже интересно

 
Кино Сама Чудо-женщина получает не чудо-деньги
 
Кино Дж. Дж. Абрамс покажет трейлер и объявит подзаголовок «Звёздных войн: Эпизода IX» 12 апреля
 
Кино Рецензии и отзывы на фильм «Мумия»
 
Кино Актриса из «Тора: Рагнарёка» ненавидит мужские супергероические сценарии
 
Кино «Звёздные войны. Скайуокер: Восход»: режиссёр рассказал об истинном характере отношений По и Финна
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 254: Самый умный человек на Земле
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
20:00КГ играет: Tokyo Xanadu eX+, часть 12
 
 
СкороТелеовощи (аудио)

Выйдут в январе

26 ВсТелеовощи (видео)
26 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
27 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
28 Вт20:00ЕВА (трансляция)
29 СрНоль кадров в секунду (аудио)
29 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
30 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
31 ПтЕВА (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
4Телеовощи – 324: Работа языком в разных смыслах
 
21Лазер-шоу «Три дебила» – 389: Плохие парни навсегда, Паразиты, Дело Ричарда Джуэлла
 
7ЕВА – 356: Полит-подкаст
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила»
 
 
5Телеовощи – 323: Драматическое порно
 
5Ноль кадров в секунду – 300: Третий юбилей
 
 
14Подкаст на колёсах – 122: «Плохие парни навсегда»
 
 
10Ноль кадров в секунду – 299: Тогда заживём
 
22Лазер-шоу «Три дебила» – 388: «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», «Холоп» и кролики
 
31ЕВА – 355: Гомоэротичный подтекст и старухи-проститутки
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru