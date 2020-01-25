Телеовощи. Выпуск 324: Работа языком в разных смыслах

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:14 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:13 —
|Новости
|44:12 —
|«911: Одинокая звезда» (9-1-1: Lone Star) — 1x01—02 (премьера)
|53:53 —
|«5 авеню» (Avenue 5) — 1x01 (премьера)
|01:08:50 —
|«Звёздный путь: Пикар» (Star Trek: Picard) — 1x01 (премьера)
|01:30:15 —
|«Новый Папа» — 1x01—04
|01:47:20 —
|«Волшебники» — 5x01—02
|01:55:12 —
|«Зло» — 1x12
|02:05:05 —
|«Чужак» — 1x03
|02:19:48 —
|«Линкольн Райм: Охота на Собирателя костей» — 1x02
|02:25:13 —
|«Харли Квинн» — 1x08
|02:30:17 —
|«Уайтчепел» — 1x01
|02:42:40 —
|«Лексс» — 3x04 (впечатления Юрия и Льва)
|02:52:19 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 3x14—15 (впечатления Льва)
|02:05:27 —
|«Вавилон 5» — 2x04 (впечатления Юрия)
|03:13:51 —
|«Теория Большого взрыва» — 2x01—02 (впечатления Михаила)
|03:23:28 —
|«Щит и меч» — Серия 4. «Последний рубеж»
|03:50:18 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:16 —
|«Булл» — 4x12
|11:40 —
|«Рэй Донован» — 7x09—10 (финал сезона)
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