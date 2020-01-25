В сериал Marvel «Сокол и Зимний солдат» записался Ной Миллс

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Съёмки «Сокола и Зимнего солдата» идут полным ходом, но это не мешает проекту Marvel Studios в процессе добавлять в свой актёрский состав новых участников. Буквально вчера выяснилось, что кастинг-лист супергеройского сериала пополнил Ной Миллс («Враг внутри»). Правда, что за роль ему досталась, никто не раскрывает.

В шестисерийном приключенческом боевике потокового сервиса Disney+ о похождениях друзей-товарищей Сэма Уилсона и Баки Барнса снимаются Энтони Маки, Себастиан Стэн, Даниэль Брюль, Шэрон Картер, а также Уайатт Рассел, Десмонд Чайм и Мики Исикава.

Все шесть эпизодов режиссирует Кари Скогланд («Викинги»), а за сценарий отвечают Малкольм Спеллман и Дерек Кольстад (трилогия «Джон Уик»). По информации Deadline, премьера состоится в августе.