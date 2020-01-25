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Первоисточники: www.facebook.comwww.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:
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Как снимают «Мандалорца»: технология Stagecraft

Невзирая на свою крупнобюджетность и событийность, сериал «Мандалорец» совсем не исключение из правил, когда дело касается оптимизации производственного процесса с целью втиснуть все расходы в рамки имеющегося бюджета.

И если на отдельные вещи вроде дорогущих аниматронных кукол денег не жалели, то со всем остальным приходилось считаться. Ведь если верить байкам со съёмочной площадки, один только Малыш Йода обошёлся создателям в $ 5 млн.

Интересующиеся не раз слышали, что сериал снимался с использованием особой технологии под названием Stagecraft. Она соединяет в себе съёмки в павильоне с использованием особой версии дополненной реальности. Она формируется при помощи громадных панорамных LED-экранов, создающих необходимый пейзажный простор.

В сети появилось несколько фотографий со съёмочной площадки сериала, где видно, как это всё работает.

Промо-арт сериала «Мандалорец» Промо-арт сериала «Мандалорец» Промо-арт сериала «Мандалорец» Промо-арт сериала «Мандалорец» Промо-арт сериала «Мандалорец» Промо-арт сериала «Мандалорец»

Технология, говорят, тоже не из дешёвых, но она всё же дешевле громадных натуральных декораций и масштабных съёмок на натуре, а также менее трудозатратна, чем съёмки на зелёном экране с последующей CGI-обработкой.

Таким же образом снимается и второй сезон космического вестерна Джона Фавро, производство которого уже в разгаре, а премьеру обещают этой осенью.

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Мандалорец
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