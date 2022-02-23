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Готовимся к апгрейду в трейлере второго сезона комедии «Загрузка»

Цифровая жизнь после смерти возвращается на малые экраны. Стриминговый сервис Amazon опубликовал полноценный трейлер второго сезона «Загрузки». Высокотехнологичная комедия Грега Дэниелса («Офис», «Парки и зоны отдыха») возвращается к зрителям 11 марта.

Второй сезон застаёт Натана (Робби Амелл) на распутье его посмертия. Его бывшая девушка Ингрид (Аллегра Эдвардс) неожиданно появляется в Lakeview в надежде упрочить их отношения, но главный герой вё ещё тоскует по своему персональному «ангелу» Норе (Энди Алло). А Нора меж тем вступила в ряды сопротивления порождению капиталистического мира — VIP-раю для богачей, где обитает Натан и остальные.

И свежий постер:

Постеры сериала «Загрузка»
Теги
ВидеоЗагрузкаТрейлерAmazon
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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