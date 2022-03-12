Детектив Босх возвращается в трейлере спин-оффа «Босх: Наследие»

Ещё до выхода седьмого — финального — сезона детективной драмы «Босх» стало известно, что сериал возродится на бесплатной цифровой платформе IMDb TV. И вот, в сети появился трейлер сериала-продолжения под названием «Босх: Наследие». Его первый сезон появится в доступе 6 мая.

В основу первого сезона лёг роман Майкла Коннелли The Wrong Side of Goodbye. Бывший детектив лос-анджелесской полиции Гарри Босх в исполнении Титуса Уэлливера начинает новую главу своей жизни в роли частного сыщика.

В сериале также снимаются Стивен А. Чанг, Дениз Санчес, Кейт Бёртон, Джей Родригес, Мйкл Роуз, а также Мими Роджерс и Мэдисон Линтц из оригинального сериала.