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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Детектив Босх возвращается в трейлере спин-оффа «Босх: Наследие»

Ещё до выхода седьмого — финального — сезона детективной драмы «Босх» стало известно, что сериал возродится на бесплатной цифровой платформе IMDb TV. И вот, в сети появился трейлер сериала-продолжения под названием «Босх: Наследие». Его первый сезон появится в доступе 6 мая.

В основу первого сезона лёг роман Майкла Коннелли The Wrong Side of Goodbye. Бывший детектив лос-анджелесской полиции Гарри Босх в исполнении Титуса Уэлливера начинает новую главу своей жизни в роли частного сыщика.

В сериале также снимаются Стивен А. Чанг, Дениз Санчес, Кейт Бёртон, Джей Родригес, Мйкл Роуз, а также Мими Роджерс и Мэдисон Линтц из оригинального сериала.

Теги
ВидеоБосхТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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