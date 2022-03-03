Второй сезон «Благих знамений» — всё. Съёмки завершились

Шоураннер и режиссёр сериала Дуглас Маккинон сообщил, что съёмки второго сезона «Благих знамений» официально завершены. Об этом он уведомил своих подписчиков в «Твиттере» лаконичным сообщением с символичным фото. Материал уходит в постпроизводство, и остаётся дожидаться новостей о дате возвращения сериала на экраны.

О сюжете продолжения экранизации юмористического фэнтези Терри Пратчетта и Нила Геймана пока ничего не сообщают, но самое важное зрители уже знают — Дэвид Теннат и Майкл Шин снова сыграли полюбившихся зрителям демона Кроули и ангела Азирафеля.

Во втором сезоне также задействованы Джон Хэм, Пол Адиефа, Майкл Маккин, Глория Обианьо, Миранда Ричардсон, Мэгги Сервис, Рис Ширсмит, Нина Сосанья, Дун Макичен, Лиз Карр, Келин Сепульведа, Шелли Конн, Шан Филлипс, Марк Гэтисс, Стив Пембертон, Тим Дауни, Рис Шерсмит, Пит Фирман, Энди Ошо и Алекс Нортон. Гейман числится шоураннером проекта и вдобавок написал сценарий совместно с Джоном Финнимором.