Джош Бролин и Имоджен Путс на первых кадрах мистики «Внешний круг»

Анонсированная два года назад многосерийная мистическая драма «Внешний круг» с Джошем Бролином в главной роли наконец-то дала о себе знать. Стриминговый сервис Amazon опубликовал первые кадры из сериала и сообщил, что премьера состоится в апреле, правда, точную дату пока не сообщает.

Бролин ирает Ройяла Эббота, владельца ранчо в Вайоминге. Его герой пытается разобраться с проблемами в семье и в своих взглядах на жизнь, но тут прибавляется ещё одна беда — Эбботу предстоит столкнуться с чем-то неизвестным, когда он обнаруживает непостижимую тайну на границе своих земель.

В сериале также снимаются Имоджен Путс, Льюис Пуллман, Том Пелфри, Олив Аберкромби, Уилл Пэттон, Шон Сайпс и Лили Тейлор.

Создателем и главным сценаристом восьмисерийного проекта выступает Брайан Уоткинс, который также числится исполнительным продюсером наряду с Бролином и Брэдом Питтом. Производство руководят Amazon Studios и Plan B Entertainment.