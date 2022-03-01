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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Джош Бролин и Имоджен Путс на первых кадрах мистики «Внешний круг»

Анонсированная два года назад многосерийная мистическая драма «Внешний круг» с Джошем Бролином в главной роли наконец-то дала о себе знать. Стриминговый сервис Amazon опубликовал первые кадры из сериала и сообщил, что премьера состоится в апреле, правда, точную дату пока не сообщает.

Кадры из сериала «Внешний круг» Кадры из сериала «Внешний круг» Кадры из сериала «Внешний круг» Кадры из сериала «Внешний круг»

Бролин ирает Ройяла Эббота, владельца ранчо в Вайоминге. Его герой пытается разобраться с проблемами в семье и в своих взглядах на жизнь, но тут прибавляется ещё одна беда — Эбботу предстоит столкнуться с чем-то неизвестным, когда он обнаруживает непостижимую тайну на границе своих земель.

Кадры из сериала «Внешний круг» Кадры из сериала «Внешний круг» Кадры из сериала «Внешний круг» Кадры из сериала «Внешний круг»

В сериале также снимаются Имоджен Путс, Льюис Пуллман, Том Пелфри, Олив Аберкромби, Уилл Пэттон, Шон Сайпс и Лили Тейлор.

Кадры из сериала «Внешний круг» Кадры из сериала «Внешний круг»

Создателем и главным сценаристом восьмисерийного проекта выступает Брайан Уоткинс, который также числится исполнительным продюсером наряду с Бролином и Брэдом Питтом. Производство руководят Amazon Studios и Plan B Entertainment.

Теги
КадрыГалереяВнешний кругAmazon
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Источник фотографий: Depositphotos

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