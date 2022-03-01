Тема не раскрыта: Джош Гад сожалеет, что провалил миссию первого гей-персонажа Disney

Вероятно, Джош Гад пытается вернуть к жизни замороженный приквел «Красавицы и Чудовища» и говорит, что хоть в фильме его персонаж и не проявил себя во всей красе, сериал может это исправить.

Мы тогда не очень в этом продвинулись, не зашли достаточно далеко, чтобы вызвать положительную реакцию или сказать: «Смотрите, какие мы храбрые». Я сожалею об этом. Честно говоря, не сказать, что мы отдали должное тому, каким должен быть настоящий гей-персонаж в диснеевском фильме. Чёрт возьми, надо было идти дальше. Возможность узнавать себя в ком-то на экране заслуживает каждый, и я думаю, мы сделали для этого недостаточно. Джош Гад

Словом, не дали зрителям прочувствовать важность момента, а в спин-оффе про Гастона и Лефу всё могло бы быть иначе, но недавно проект заморозили, в том числе, из-за сценария.

Однако с тем, что дебют вышел неярким, Гад прав, и Disney, тоже всё понимая, добавила ещё одного первого гей-персонажа в фильм «Круиз по джунглям».