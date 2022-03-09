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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Звезда сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж готовит новый проект для Amazon Prime

Источник: Amazon

Больше никакой «Дряни», заявила Фиби Уоллер-Бридж после второго сезона в 2019 году, и с тех пор её унесло в бондиану, приключения Индианы Джонса, любовь бездушной убийцы к своей преследовательнице и даже намечающийся сериал о мистере и миссис Смит. С последним, впрочем, не сложилось, Фиби Уоллер-Бридж выбыла из проекта из-за творческих разногласий.

Но у неё и без того дел хватает. Теперь актриса, сценаристка и продюсер готовит новый проект для Amazon Prime Video, который планировался с того же 2019-го. Детали его держатся в секрете, известно только, что съёмки сериала стартуют в этом году.

Ещё среди будущих проектов Фиби Уоллер-Бридж — картина «Если» с Райаном Рейнольдсом и Джоном Красински, премьера которого запланирована на следующий год.

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Источник фотографий: Depositphotos

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