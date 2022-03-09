Джош Бролин обращается к богу в тизере таинственной драмы «Внешний круг»

Всё таинственнее и таинственнее. Стриминговый сервис Amazon опубликовал тизер восьмисерийной мистической драмы «Внешний круг» с Джошем Бролином в главной роли. Видеоролик сообщает точную дату выхода — премьера сериала состоится 15 апреля.

Ройял Эббот в исполнении Бролина — глава семьи и владелец ранчо в Вайоминге — пытается разобраться в странных и пугающих событиях, происходящих в окрестностях его владений. Эбботам приходится воевать за собственные земли и разбираться с непостижимыми сверхъестественными вещами, происходящими на границе их территорий. Отправной точкой событий становится исчезновение невестки Эбботов Ребекки.

В сериале также снимаются Имоджен Путс, Льюис Пуллман, Том Пелфри, Олив Аберкромби, Уилл Пэттон, Шон Сайпс и Лили Тейлор. Создателем и главным сценаристом выступает Брайан Уоткинс; он же числится исполнительным продюсером весте с Бролином и Брэдом Питтом. За производство отвечают Amazon Studios и Plan B Entertainment.