Мощь! Дарт Вейдер на свежем кадре из сериала «Оби-Ван Кеноби»

А вот и он — бывший Энакин Скайуокер на свежем кадре из мини-сериала «Оби-Ван Кеноби». Культовый персонаж Дарт Вейдер в исполнении Хейдена Кристенсена тоже готов к триумфальному возвращению и обязательно продемонстрирует своё могущество в ипостаси лорда ситхов.

Для Оби-Вана (Юэн Макгрегор) Вейдер, конечно, навсегда останется живым свидетельством его поражения, ведь после памятной дуэли на Мустафаре он потерял не только своего ученика, но и лучшего друга. И теперь мастеру-джедаю приходится мириться со страшными последствиями своих ошибок.

Доведётся ли им встретиться вновь и каковы будут обстоятельств вероятной встречи, узнаем уже этим летом. Сериал от режиссёра Деборы Чоу («Мандалорец») и сценариста Джоби Харольда («Меч короля Артура») стартует на потоковом сервисе Disney+ 25 мая.