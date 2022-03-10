 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Секс, наркотики, Сидни Суини: «Эйфория» стала самым популярным сериалом десятилетия Тор воюет с монстром, а Женщина-Тор — с Убийцей богов Горром на свежем промо «Тора 4» Обзор книги Dragon Age: Last Flight Майкл Джей Уайт готов спасать человечество от полного коллапса в экшене «Мёртвая зона» «Анджелина» с Эми Россам получила дату выхода (видео)
1
СЕРИАЛЫ
498
 
Прямая ссылка на новость:

Правила игры изменились? Свежий постер «Пацанов» намекает на огромный сюжетный твист

Кажется, недолго осталась Хоумлендеру и компании ходить нетронутыми — третий сезон «Пацанов» только что обзавёлся первым постером, недвусмысленно намекающим, что нас могут ждать большие перемены. Стреляющий лазерами из глаз Билли Бутчер — это действительно страшно.

Постеры сериала «Пацаны»

Если это не очередная шутейка от Эрика Крипке, значит, сериал вернётся к истокам и наконец-то наделит пацанов сверхспособностями — шаг, который напрашивался, и который точно изменит баланс сил. Осталось только дождаться 3 июня!

В третьем сезоне «Пацанов» вернутся Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джек Куэйд, Лас Алонсо, Томер Капон, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара и Джесси Т. Ашер, к которым должны присоединится Дженсен Эклс, Катя Винтер, Лори Холден, Шон Патрик Флэнери, Ник Уэкслер и Майлз Гастон Виллануева.

Теги
ГалереяПацаны
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

3Больше жёсткого стёба и чёрного юмора! Продюсеры «Пацанов» не остановятся на двух спин-оффах 3Звезда «Пацанов» притворяется проводницей на промо экшен-триллера «Быстрее пули» Дэвида Литча 16Хоумлендер по жизни: звезда «Пацанов» арестован за насилие во время съёмок у Гая Ричи 3Звезда «Пацанов» сыграет в новом фильме Гая Ричи (первые фото со съёмок) 3Солдатик Дженсена Эклса в «Пацанах» — «ворчливый, фанатичный засранец»

Тоже интересно

Далее на КГ

2
Не кусок дерьма. Бенедикт Камбербэтч не согласен с критикой Сэма Эллиотта о фильме «Власть пса»
 0
Некогда! Почему Кевин Файги не успевает следить за всеми проектами Marvel
 0
Боги войны вернулись — состоялся релиз Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök
 3
Вот это мускулы! Подробный взгляд на Женщину-Халка в исполнении Татьяны Маслани
 0
В 2023 году состоится премьера аниме-фильма «Чёрный клевер»
 0
КГ играет: мод Half-Life: Field Intensity, часть 2
 0
«Госпожа Кагуя: в любви как на войне» — дата премьеры и новый тизер третьего сезона ромкома
 22
Внезапно: Disney заставляла вырезать любой намёк на гомосексуальность из мультфильмов Pixar
 20
Sony отключила PlayStation Store и часть функций PS+ в России
 0
Второй сезон аниме «Восхождение Героя Щита» получил дату премьеры
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 412: Со вкусом котика
 
3ЕВА – 467: Сисечный дезинтегратор
 
5Телеовощи – 434: Кончить может только один
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 505: «Звёздный разум» и «Последний богатырь 3»
 
2Ноль кадров в секунду – 411: Операция по пенетрации
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru