Правила игры изменились? Свежий постер «Пацанов» намекает на огромный сюжетный твист

Кажется, недолго осталась Хоумлендеру и компании ходить нетронутыми — третий сезон «Пацанов» только что обзавёлся первым постером, недвусмысленно намекающим, что нас могут ждать большие перемены. Стреляющий лазерами из глаз Билли Бутчер — это действительно страшно.

Если это не очередная шутейка от Эрика Крипке, значит, сериал вернётся к истокам и наконец-то наделит пацанов сверхспособностями — шаг, который напрашивался, и который точно изменит баланс сил. Осталось только дождаться 3 июня!

В третьем сезоне «Пацанов» вернутся Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джек Куэйд, Лас Алонсо, Томер Капон, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара и Джесси Т. Ашер, к которым должны присоединится Дженсен Эклс, Катя Винтер, Лори Холден, Шон Патрик Флэнери, Ник Уэкслер и Майлз Гастон Виллануева.