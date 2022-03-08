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Розарио Доусон борется за жизнь в трейлере постапокалиптики «Демилитаризованная зона»

«Тебе не стоило возвращаться». Стриминговый сервис HBO Max выкатил трейлер «Демилитаризованной зоны» с Розарио Доусон — мини-сериала, о котором наверняка немногие помнят. Проект Авы Дюверней — экранизация комикса DMZ — стартует на видеосервисе 17 марта.

События разворачиваются в недалёком будущем в Манхэттене, превращённом в демилитаризованную зону после второй Гражданской войны. В поисках сына врач Альма Ортего (Доусон) отправляется в опаснейшее путешествие по ничейным землям, страдающим от беззакония и запустения. Постепенно женщина становится для выживших источником, казалось бы, давно утерянной надежды.

Помимо Доусон в основном актёрском составе мини-сериала значатся Бенджамин Брэтт и Хун Ли. Сценаристом и шоураннером выступает Роберто Патино («Мир Дикого Запада»), который вместе с Дюверней входит в команду исполнительных продюсеров.

Теги
ВидеоДемилитаризованная зонаТрейлерHBO Max
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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