Знакомьтесь с главными героями сериала «Сокровище нации»

Ну а пока киносерия с Николасом Кейджем простаивает, многосерийная версия «Сокровища нации» успешно вступила в стадию активного производства. Стриминговый сервис Disney+ уже и первый кадр со съёмок сериала показал. Вот они, главные герои современной истории во главе с Лизетт Алексис в образе главной героини-латиноамериканки — искательницы сокровищ.

Её друзей-сокамерников играют Джордан Родригес, Зури Рид и Антонио Киприано. Расово разнообразная компания друзей-товарищей — всё как обещали создатели сериала.

В проекте также задействованы Линон Смит, Джейк Остин Уокер, Брида Вул, Дастин Ингрэм и Кэтрин Зета-Джонс.

За режиссуру отвечает Мире Наир, а сценарий подготовили авторы первого фильма Марианна и Кормак Уибберли; они же вместе с Джерри Брукхаймером выступают исполнительными продюсерами проекта.