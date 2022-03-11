Боб Оденкёрк завершает трансформацию в трейлере шестого сезона «Лучше звоните Солу»

Талантливый юрист и не менее талантливый аферист возвращается. Кабельный канал AMC опубликовал трейлер шестого — финального — сезона криминальной драмы «Лучше звоните Солу» с Бобом Оденкёрком в главной роли. Двухсерийная премьера сезона состоится 18 апреля.

Напоминаем, что сезон разбили на две части. Весной зрителям покажут семь эпизодов заключительной телеглавы, а ставшиеся шесть серий начнут выходить 11 июля.

Помимо Оденкёрка в приквеле культового сериала «Во все тяжкие» снимаются Ри Сихорн, Джонатан Бэнкс, Джанкарло Эспозито, Патрик Фабиан, Майкл Мэндо и Тони Далтон. За оба проекта отвечают бессменные Винс Гиллиган и Питер Гулд.

И стильный постер: