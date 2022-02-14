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«Интервью с вампиром» показало свои первые кадры в сборном трейлере проектов AMC+

Стриминговый сервис AMC+ опубликовал сборный трейлер знаковых многосерийных премьер 2022 года и похвастался первыми кадрами из своего сериала-события — мистического триллера «Интервью с вампиром». Встречайте новое прочтение южной готики Энн Райс с Сэмом Ридом в образе Лестата и Джейкобом Андерсоном в роли Луи.

О точной дате выхода многосерийного «Интервью» сообщат позже.

Также в видеоролике мелькают свежие кадры из уже знакомых зрителям проектов — среди прочих в трейлере засветились эпизоды из грядущих сезонов «Лучше звоните Солу», «Банды Лондона», «Ходячие мертвецы» и «Убивая Еву».

Теги
ВидеоИнтервью с вампиромТрейлер
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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