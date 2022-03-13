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Третий сезон «Академии Амбрелла» всё ближе — первый тизер и официальная дата выхода

Источник: Netflix

Как бы мы не относились к Ване, третий сезон «Академии Амбрелла» — это событие, которое нельзя пропустить. Так что, отмечаем в календариках 22 июня и смотрим свежий тизер сериала. Эллиот Пейдж, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман и Джастин Х. Мин на месте.

В третьем сезоне выпускникам «Академии Амбрелла» предстоит познакомиться с членами «Академии Спэрроу» из другой реальности во главе с одним их родственником, который теперь чуть более жив, чем обычно.

Компанию семёрке составят Джастин Корнвэлл, Бритни Олдфорд, Джейк Эпштейн, Дженезис Родригес, Кэззи Дэвид, а также уже знакомые нам Колм Фиор и Риту Эрийа.

Теги
ВидеоАкадемия Амбрелла
Комментарии (6)

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Источник фотографий: Depositphotos

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