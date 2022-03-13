Новые сериалы недели: боевик с Розарио Доусон по комиксу DMZ и драма про стартап с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй

В стане многосерийный премьер наметилось кое-какое оживление. На неделе сразу три стриминговых премьеры. Потоковый сервис HBO Max презентует комедию «Распутница» от продюсера Пола Фига и постапокалиптическую экшен-драму «Демилитаризованная зона» с Розарио Доусон. А на цифровой платформе Apple TV+ выйдут три первых эпизода стартап-драмы «Не сработало» с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй.
Понедельник, 14 марта
драма
В ролях Элоди Юнг, Адан Канто, Марта Миллан, Шон Лью, Оливер Хадсон, Дэн Дэвидсон
Создатель Миранда Куок
Первый сезон криминальной драмы с Элоди Юнг завершится десятым эпизодом под названием The Crown. Телеканал FOX пока не сообщал, собирается ли продлевать сериал на второй сезон.
Вторник, 15 марта
комедия
В ролях Тед Дэнсон, Холли Хантер, Велла Ловелл, Кайла Кенеди, Бобби Мойнихан, Майк Кабельон
Создатель Роберт Карлок, Тина Фей
Главный герой — состоятельный бизнесмен, решивший попробовать свои силы на посту мэра Лос-Анджелеса. Правда, причины его намерения возглавить мегаполис благородными не назовёшь. Выиграв выборы, новоиспечённому мэру придётся сообразить, каковы его планы и стремления на новом посту, а также заслужить уважение своей команды, наладить отношения с дочерью-подростком и вдобавок следить за местной популяцией койотов.
комедия
В ролях Дуэйн Джонсон, Розарио Доусон, Рэндалл Парк, Брэдли Констант, Стейси Лейлуа, Джозеф Ли Андерсон
Создатель Нахнатчка Кхан
Семейная комедия приоткрывает завесу над событиями 2032 года, где Джонсон метит на пост президента США, а также рассказывает о его детстве, юности и молодых годах.
комедия
В ролях Хилари Дафф, Ким Каттралл, Крис Лоуэлл, Франсия Райса, Крис Лоуэлл, Тиен Трэн
Создатель Айзек Аптакер, Элизабет Бергер
Первый сезон ситкома завершится десятой серией Timing Is Everything. Стриминговый сервис Hulu продлил сериал на второй сезон.
Четверг, 17 марта
комедия
В ролях Офелия Ловибонд, Джейк Джонсон, Идара Виктор, Джессика Лоу, Майкл Ангарано, Оскар Монтойя
Создатель Эллен Рапопорт
События многосерийной ретро-комедии разворачиваются в Лос-Анджелесе 70-х годов прошлого века. Энергичная молодая феминистка объединяет усилия со второсортным издательством в лице его главреда Дага, чтобы исправить великую несправедливость и создать первый эротический журнал для женщин.
Офелия Ловибонд и Джейк Джонсон ударяются в ретро под присмотром продюсера Пола Фига. Авторы обещают забавную историю с феминистическим посылом.
драма, боевик
В ролях Розарио Доусон, Бенджамин Брэтт, Хун Ли, Винус Ариель, Джордан Престон Картер, Джон Ву
События разворачиваются в недалёком будущем в Манхэттене, превращённом в демилитаризованную зону после второй Гражданской войны. В поисках сына врач Альма Ортего отправляется в опаснейшее путешествие по ничейным землям, страдающим от беззакония и запустения. Постепенно женщина становится для выживших источником, казалось бы, давно утерянной надежды.
Экранизация одноимённого комикса от Авы Дюверней очень долго добиралась о экранов и в процессе приобрела статус мини-сериала, что не предполагает продления проекта на второй сезон. Неужто всё так безнадёжно? Тем не менее один плюс у проекта точно есть: Розарио Доусон в главной роли.
Пятница, 18 марта
драма
В ролях Джаред Лето, Энн Хэтуэй, Америка Феррера, Кайл Марвин, Крикет Браун, Америка Феррера
Создатель Ли Айзенберг, Дрю Кревелло
История по реальным событиям поведает о взлёте и падении сети офисов WeWork — одного из самых быстроразвивавшихся и дорогих стартапов в мире. Главные герои драмы — амбициозные, жаждущие славы и богатства Адам Нейман и его жена Ребекка Нейман, чья хаотичная любовь претворила перспективную идею в жизнь.
Мастер перевоплощений Джаред Лето и Энн Хэтэуэй закрутят страстный роман и воплотят в жизнь невероятно перспективный стартап.
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