Новые сериалы недели: боевик с Розарио Доусон по комиксу DMZ и драма про стартап с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй

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События многосерийной ретро-комедии разворачиваются в Лос-Анджелесе 70-х годов прошлого века. Энергичная молодая феминистка объединяет усилия со второсортным издательством в лице его главреда Дага, чтобы исправить великую несправедливость и создать первый эротический журнал для женщин.

Офелия Ловибонд и Джейк Джонсон ударяются в ретро под присмотром продюсера Пола Фига. Авторы обещают забавную историю с феминистическим посылом.